2022-10-07 – 2022-10-17 Charleville-Méziêres Ardennes Charleville-Méziêres La fête de la science reviendra dans la cité de Gonzague pour sa 31e édition en différents points de la ville (MCL Ma Bohême, Médiathêque Voyelles et Campus Sup Ardenne). Elle proposera différentes animations autour d’une préoccupation actuelle, le changement climatique ainsi que d’autres thématiques (astronomie, informatique‚).Programme disponible en septembre avec les modalités de réservations pour les groupes scolaires. https://www.fetedelascience.fr/ Charleville-Méziêres

