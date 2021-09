Valence Valence Drôme, Valence Fête de la Science : Balade “Le plateau de Lautagne : des camps romains au nouveau château d’eau” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Fête de la Science : Balade “Le plateau de Lautagne : des camps romains au nouveau château d’eau” Valence, 3 octobre 2021, Valence. Fête de la Science : Balade “Le plateau de Lautagne : des camps romains au nouveau château d’eau” 2021-10-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-03 rue Jullien-Davin RDV devant la Maison de l’Industrie

Valence Drôme Écoutez l’histoire d’un territoire chamboulé par l’urbanisation. Les archéologues et les ingénieurs urbanistes, de nombreux spécialistes ont accompagné par leur science et leur savoir-faire la transformation du plateau de Lautagne… dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse rue Jullien-Davin RDV devant la Maison de l'Industrie Ville Valence lieuville 44.90593#4.90133