2022-10-16 – 2022-10-16

Les associations Animo’Pic et La Clastre vous invitent à

la FÊTE DE LA SCIENCE AU TRIADOU – à la salle polyvalente

Le 16 Octobre 2022 de 14h à 18h

ASTRONOMIE – 14h

Animations par l’association Animo’Pic : (thèmes selon la météo) observations du soleil, fusées à eau, initiation à l’astronomie … Renseignements : 06 63 60 17 75

CHANGEMENT CLIMATIQUE – 16h

Conférences :

16h : Des données scientifiques aux choix politiques – par Christine Leredde, maître de conférences, Géosciences Université de Montpellier

Après avoir posé les bases scientifiques du réchauffement climatique, nous ferons un point sur les avancées des modèles de prévisions ainsi que les différents scénarios d’émissions de GES (Gaz à Effet de Serre). La présentation des sorties de modèles, avec les différentes prévisions, ouvrira la discussion sur le volet politique et social, notamment les choix des différents pays participant aux dernières COP (Conférences Des Parties).

17h : Les enjeux de l’adaptation des territoires littoraux à la montée du niveau de la mer – par Hélène Rey-Valette, maître de conférences, Centre d’Economie de l’Environnement Université de Montpellier

L’accroissement du niveau de la mer va générer une augmentation des effets de tempêtes en termes d’érosion et de submersion des territoires littoraux. Ceux-ci étant très urbanisés, les populations exposées à ces risques sont très nombreuses et les conséquences en termes de dommages aux biens, voire pour la sécurité des personnes, seront très importantes. La conférence traitera des impacts socio-économiques et des enjeux qui en résultent concernant l’évolution des systèmes d’assurance et les stratégies de recompositions territoriales visant à réduire l’exposition aux risques par la relocalisation des biens. Il s’agit non seulement de réduire les dommages à terme mais aussi de protéger les plages qui sont source d’activités récréatives pour les populations et de ressources pour l’économie touristique.

Pot de l’amitié offert

Thèmes :

– Astronomie : avec ateliers d’initiation et d’observation

– Changement Climatique : conférences scientifiques

Animo’Pic et Le Clastre

