Fête de la Science au Pic du midi Bagnères-de-Bigorre, 2 octobre 2021, Bagnères-de-Bigorre.

Fête de la Science au Pic du midi 2021-10-02 – 2021-10-03 au Pic du Midi LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Durant ces deux journées, le personnel de l’Observatoire du Pic du Midi propose une visite de la Coupole du Coronographe et son instrument CLIMSO dédié à l’étude continue des phénomènes dynamiques de l’atmosphère solaire et de la Coupole du Télescope Bernard Lyot (TBL) plus grand télescope optique infrarouge sur le sol national. L’occasion de découvrir le quotidien des personnels, chercheurs et techniciens qui travaillent au sommet.

En outre, des séances sont proposées gratuitement toutes les 30 minutes au planétarium et à la Coupole de l’Astronome. Enfin, dimanche 3 octobre, 50 musiciens de la Banda Lou Berretes animeront la terrasse principale de 10h15 à 11h45. De quoi mettre l’ambiance à 2 877 m !

Animation gratuite et sur inscription au sommet

Dans le cadre de la Fête de la Science, le Pic du Midi ouvre ses quartiers scientifiques et offre la possibilité à tous de découvrir le premier et plus vieil observatoire astronomique de haute-montagne encore en activité.

http://www.picdumidi.com/

