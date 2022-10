Fête de la Science au Muséum Marseille 4e Arrondissement, 7 octobre 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Fête de la Science au Muséum

2022-10-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00

2 Expositions – Ateliers – Conférence jeune public



EXPOSITION



SÉISMES ET PAYSAGES : LIAISONS DANGEREUSES ?

du 7 octobre au 6 novembre 2022



Exposition conçue par le CNRS et l’OSU PYTHEAS dans le cadre de l’ANR EQTIME en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle



Quel lien y a-t-il entre un séisme de quelques secondes et la formation des reliefs hauts de plusieurs centaines de mètres ? C’est la question que se posent les chercheurs à l’origine de cette exposition. Un séisme peut être perçu comme une respiration de notre croûte terrestre, qui génère un relief. Basée sur la perception sensorielle (visuelle, sonore et tactile), l’exposition permet de percevoir les traces des séismes passés dans les paysages et ainsi de mieux comprendre leur genèse.

Entrée gratuite



EXPOSITION

AURORES ISLANDAISES, DE GLACE ET DE FEU

du 7 octobre au 6 novembre 2022

Exposition de photographies de Nadette PAIN

Passionnée de voyages la photographe Nadette PAIN, affectionne particulièrement les régions nordiques, lorsque la lumière joue sur les éléments.

Elle nous invite à un voyage en Islande, où eau, glace et feu habillent les paysages, ravissent le regard, sous un ciel sans cesse en revirement et où les aurores boréales se réinventent à l’infini.

Entrée gratuite



ATELIERS

LA FRESQUE DU CLIMAT

Ateliers sur le thème du changement climatique avec l’association «La Fresque du climat » : engagés, ludiques et collaboratifs, ces ateliers sensibilisent aux menaces qui pèsent sur la biodiversité terrestre et marine et aide à mieux comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. https://fresqueduclimat.org



• Dimanche 9 octobre de 14h à 17h30

– Atelier « Fresque du climat quiz » Gratuit – sans réservation

– Atelier « Fresque Océane » Gratuit – sans réservation

– Atelier « Fresque de la biodiversité » (durée : 1h30) pour toutes et tous à partir de 11 ans – sur

réservation au 04 91 14 59 55



Muséum d’histoire naturelle

Palais Longchamp



ATELIERS

FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ



Pour comprendre les concepts clés de la biodiversité dans un atelier ludique, visuel, collaboratif et scientifique : c’est quoi la biodiversité ? qu’est-ce qui peut perturber l’équilibre d’un écosystème ? Quelles sont les 5 grandes pressions sur la biodiversité ? Quelles sont les impacts de nos activités sur la

biodiversité ?



• Dimanche 9 octobre à 15h

Gratuit – durée : 1h30

Pour toutes et tous à partir de 11 ans – sur réservation au 04 91 14 59 55

Atelier proposé dans le cadre de la Fête de la Science et animé par l’association « La Fresque de la biodiversité » : https://www.fresquedelabiodiversite.org



CONFÉRENCES



CONFÉRENCE LUDIQUE : SÉISMES ET PAYSAGES : LIAISONS DANGEREUSES ?

A l’occasion d’une rencontre ludique et interactive avec les chercheurs du CEREGE, le jeune public est invité à partager l’aventure des scientifiques, pour comprendre les séismes et comment ils forgent les paysages.



• Mercredi 26 octobre à 16h

Gratuit – Pour toutes et tous à partir de 11 ans



ANIMATIONS (VACANCES AUTOMNE) PETITS JEUX MUSÉUM



• Du 22 octobre au 6 novembre 2022 à 11h, 14h et 16h. durée environ 20 min

Apprendre qui mange quoi, repérer les traces des animaux, découvrir les espèces menacées et des anecdotes étonnantes sur la biodiversité… C’est possible en s’amusant avec les petits jeux Muséum



Gratuit – Pour toutes et tous à partir de 6 ans – inscriptions sur place dans la limite des places

disponible

La Fête de la science s’invite au Muséum.

