.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit (dans la limite des places disponibles) Pour la Fête de la science, savourez un week-end de découvertes mêlant sciences, art et sport au musée du quai Branly. Célébrez les sciences, l’art et le sport au cours d’un week-end gratuit ! AU PROGRAMME Composez votre programme au gré des trois thématiques proposées tout au long du week-end. SCIENCES & ART Des ateliers gratuits à destination des familles sont animés chaque jour pour découvrir les métiers d’archéologue et d’ethnologue : « Mission Archeo », pour les familles, dès 9 ans

« Enquête au Musée », pour les familles, dès 9 ans Les visiteurs pourront aussi explorer Teotihuacan, la « Cité des Dieux », à l’aide d’un dispositif de réalité virtuelle. ART & SPORT Tout au long du week-end, suivez nos visites flash « En piste pour les jeux » ! Un livret-jeu « En piste pour les jeux » est également disponible gratuitement pour permettre aux 7-12 ans de découvrir en autonomie et en s’amusant ce parcours inattendu ! SPORT & SCIENCES Une sélection d’ouvrages est mise à votre disposition gratuitement dans le salon Jacques Kerchache pour explorer les liens entre anthropologie et sport. Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/fete-de-la-science-2023

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/fete-de-la-science-2023

