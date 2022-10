FETE DE LA SCIENCE AU MUSEE AEROSCOPIA Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne Blagnac A la découverte d’éco-innovations, de nouveaux concepts en lien avec la conception, la production, l’exploitation des avions, le recyclage… Et vous propose de réfléchir ensemble au travers d’animations participatives. Au programme: Des rencontres, des découvertes, des ateliers ludiques et collaboratifs, des animations et de la créativité pour toute la famille ! Le programme complet des animations est disponible ici: www.musee-aeroscopia.fr

Restauration et food truck sur place. La Fête De la Science au musée Aéroscopia vous embarque cette année dans cet incroyable défi de l’aviation : se réinventer pour l’avenir ! info@musee-aeroscopia.fr +33 5 34 39 42 00 http://www.musee-aeroscopia.fr/ MUSÉE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

