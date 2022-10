FETE DE LA SCIENCE AU MÉMORIAL DES DÉPORTÉS DE LA MAYENNE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Profitez-en pour venir découvrir la nouvelle exposition « Mémoires en héritage », en lien avec les sciences humaines. À l'occasion de la Fête de la science 2022 et et du lancement de la programmation « Mémoires en héritage », le lieu sera ouvert gratuitement pour marquer les 10 ans d'existence du Mémorial.

