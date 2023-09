Fête de la science au Jardin des Plantes Jardin des plantes Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Réservation obligatoire pour certaines activités (voir détails ci-dessous)

La Fête de la Science 2023 bat son plein au Jardin des Plantes ! Entre ateliers, visites de laboratoires et rencontres, la science se met à la portée de tous.

Des ateliers pour tous les âges de 4 à 14 ans, des découvertes des rencontres…Voici le programme du week-end fête de la science au Jardin des Plantes – Tout le programme

Les temps forts :

À partir de 4 ans

La bioarchéologie : qu’est-ce que c’est ?

Pour le savoir, expérimentez le tri archéozoologique et le tri archéobotanique dans la salle d’Anatomie comparée du Muséum.

> Samedi et dimanche, de 13 h à 18 h

> RDV au 43 rue Buffon, 75005 Paris

À partir de 6 ans

Le moulage et la paléontologie

Réalisez une copie de fossile en plâtre à l’aide de moules en silicone et découvrez les grandes étapes de la vie sur Terre.

> Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h

> RDV à l’Accueil de la Fête de la Science

La chimie chez les microorganismes

Saviez-vous que les micro-organismes peuvent fonctionner comme des usines chimiques ? Et cela se vérifie dans notre alimentation et dans nos médicaments.

> Samedi et dimanche, de 13 h à 18 h

​> RDV au 63 rue Buffon, 75005 Paris

À partir de 8 ans

Les trésors du Muséum en 3D

Découvrez comment certaines collections précieuses du Muséum sont répliquées en 3D et participez à un quiz de reconnaissance de spécimens.

> Samedi et dimanche, à 15 h, 16 h et 17 h (durée : 30 min.)

> RDV à l’Amphithéâtre de la Galerie de Paléontologie

Chimi’escape, à la recherche du médaillon de Henri Becquerel

Henri Becquerel est un éminent scientifique du Muséum. En 1903, il reçut le prix Nobel pour sa découverte de la radioactivité en collaboration avec Pierre et Marie Curie. Aidez-le à retrouver son médaillon sans lequel cette grande découverte n’aurait pu avoir lieu… Énigmes et expériences chimiques sont au programme !

> Samedi et dimanche, toutes les heures entre 13 h et 18 h (durée : 45 min.) Réservation obligatoire à la tente Accueil le jour même, dès 12 h

> RDV à l’Accueil de la Fête de la Science

À partir de 9 ans

Nature = futur !, une série de courts-métrages

Découvrez une séquence de documentaires sur les recherches en biomimétisme et en bio-inspiration développées dans tous les domaines de la société. Ces recherches, menées au Muséum et partout en France, ont pour ambition de préserver les ressources naturelles en consommant moins d’énergie et de matériaux, d’aider l’homme à s’adapter au dérèglement climatique, d’innover tout en protégeant la biodiversité. Elles soulignent à quel point science, société et biodiversité sont indissociables pour nous apporter une vie meilleure et nous reconnecter au vivant. Vingt courts-métrages et autant de solutions en biomimétisme sont au programme !

À partir de 10 ans

À la découverte des tardigrades

Partez à la rencontre de ces animaux microscopiques fascinants, capables de résister au vide et aux rayonnements cosmiques !

> Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h (séances toutes les 30 min.). Réservation obligatoire à la tente Accueil le jour même, dès 12 h

> RDV aux laboratoires. Attention, l’accès n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite

La grande famille des Poacées

Pelouses, prairies, céréales, bambous… Découvrez la famille des Poacées dans le Jardin des Plantes et dans la bibliothèque de botanique.

> Samedi à 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15 (durée : 30 min.). Réservation obligatoire à la tente Accueil le jour même, dès 12 h

> RDV à l’Accueil de la Fête de la Science

À partir de 14 ans

Qu’est-ce que le métier de chercheur ?

À quoi un chercheur occupe-t-il ses journées et quel est le parcours qui mène à ce métier ?

> Samedi et dimanche, à 14 h 30 (durée : 30 min.)

> RDV au Pavillon de la Baleine

Comment invente-t-on les médicaments ?

Pilules, sirops et cachets divers remplissent notre tiroir à pharmacie ; mais comment les chercheurs mettent au point ces remèdes ?

> Dimanche à 16 h 45 (durée : 30 min.)

> RDV au Pavillon de la Baleine

Jardin des plantes 57, rue Cuvier 75005 Paris

