Fête de la science au Collège de France Collège de France Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Les visites de laboratoires se font sur réservation

Pour la huitième année consécutive, les jeunes chercheuses et chercheurs du Collège de France, rassemblés au sein des ChADoC (chercheurs associés et doctorants du Collège de France) vous ouvrent les portes du site Marcelin-Berthelot du Collège de France afin de célébrer la 32e édition de la Fête de la science, le samedi 14 octobre 2023 de 10 h à 18 h et le dimanche 15 octobre de 14 h à 18 h.

Vous y rencontrerez les chercheuses et chercheurs du Collège de France lors de conférences passionnantes, présentant les multiples disciplines et domaines qui font aujourd’hui la renommée du Collège de France.

Vous pourrez participer à de nombreuses présentations et expériences interactives spécialement conçues par les membres de l’association ChADoC pour vous faire découvrir l’univers des sciences au Collège de France : physique des atomes froids, anthropologie sociale, stockage de l’énergie, cancérologie et bien d’autres.

Cette année, des visites exceptionnelles de laboratoire seront également proposées, sur inscription : laissez-vous guider lors d’une expérience immersive dans l’univers d’un laboratoire de biologie ou encore de physique !

La Fête de la science au Collège de France est accessible à tous les publics, et spécialement au jeune public à partir de 7 ans. Familles bienvenues !

La boutique éphémère du Collège de France, proposant des objets-souvenirs, sera également ouverte à cette occasion.

Les ateliers, conférences et expositions, ainsi que la boutique éphémère sont proposés uniquement le samedi 14 octobre. Seules des visites de laboratoire auront lieu le dimanche 15 octobre.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

