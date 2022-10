Fête de la science – Ateliers Extraction « ADN de banane » Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-10-15

À partir de 6 ans et pour toute la famille, venez participer à cet atelier d’extraction d’adn de la banane, avec Marine Blandin qui restituera l’expérience en bande dessinée.

À partir de 6 ans et pour toute la famille, venez participer à cet atelier d’extraction d’adn de la banane, avec Marine Blandin qui restituera l’expérience en bande dessinée. +33 5 53 20 94 95 Médiathèque Marmande

