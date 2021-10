Fête de la Science à Luzech Luzech, 6 octobre 2021, Luzech.

Fête de la Science à Luzech 2021-10-06 14:00:00 – 2021-10-06 18:00:00 Village des Sciences – Salle de la Grave D8

Luzech Lot

LES STANDS ANIMÉS :

– Les découvertes surprenantes, jeux de piste sur tablettes par l’Atelier Canopé du LOT

– Prévention Moustique tigre par Carrefour des Sciences et des Arts

– Et si les compétences du CEA Gramat permettaient d’étudier les indices par le CEA Gramat

– L’art préhistorique par le Centre de Préhistoire du Pech Merle

– Le blob, un organisme unicellulaire fascinant, par Carrefour des Sciences et des Arts

– Astronomie : le système solaire par le Club d’Astronomie de Gigouzac

– Les animaux par la Communauté de Communes CAZALS SALVIAC (Jardin Bourian)

– Le parcours d’une goutte d’eau : De la formation de la roche calcaire à la formation de la stalactite, par les Grottes de Lacave

– Habitats préhistoriques par La Maison du Piage

– Le poids au service du moulin par La planète des moulins

– Elle ou il, qu’est-ce que ça change ? par l’OCCE du Lot – la coopération à l’école

– A la découverte des capacités extra-ordinaires des animaux par le Parc animalier de Gramat

– On a perdu la tête ! par la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique du Lot – Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

– Joue aux explorateurs de la Nature ! par la Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont

– La biodiversité dans les Phosphatières du Quercy par les Phosphatières du Cloup d’Aural

– Objectif Zéro-déchet ! par le Syded du Lot

– Zéro déchet c’est possible !par l’Association “Zéro déchet Cajarc”

Toutes les propositions de la Fête de la Science respectent le protocole sanitaire en vigueur. Le pass sanitaire sera obligatoire sur le Village des Sciences de Luzech

A l’occasion de la Fête de la Science, un “Village des sciences” est installé dans la ville de Luzech du 6 au 9 octobre (jeudi 7 et vendredi 8 octobre : journées réservées aux scolaires).

Au fil de ses 17 stands, venez expérimenter les nombreux domaines des sciences et techniques abordés : biodiversité, astronomie, technologie, préhistoire, etc. Participez aux animations, venez rencontrer les scientifiques et médiateurs.

LES STANDS ANIMÉS :

– Les découvertes surprenantes, jeux de piste sur tablettes par l’Atelier Canopé du LOT

– Prévention Moustique tigre par Carrefour des Sciences et des Arts

– Et si les compétences du CEA Gramat permettaient d’étudier les indices par le CEA Gramat

– L’art préhistorique par le Centre de Préhistoire du Pech Merle

– Le blob, un organisme unicellulaire fascinant, par Carrefour des Sciences et des Arts

– Astronomie : le système solaire par le Club d’Astronomie de Gigouzac

– Les animaux par la Communauté de Communes CAZALS SALVIAC (Jardin Bourian)

– Le parcours d’une goutte d’eau : De la formation de la roche calcaire à la formation de la stalactite, par les Grottes de Lacave

– Habitats préhistoriques par La Maison du Piage

– Le poids au service du moulin par La planète des moulins

– Elle ou il, qu’est-ce que ça change ? par l’OCCE du Lot – la coopération à l’école

– A la découverte des capacités extra-ordinaires des animaux par le Parc animalier de Gramat

– On a perdu la tête ! par la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique du Lot – Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

– Joue aux explorateurs de la Nature ! par la Réserve Naturelle Régionale du marais de Bonnefont

– La biodiversité dans les Phosphatières du Quercy par les Phosphatières du Cloup d’Aural

– Objectif Zéro-déchet ! par le Syded du Lot

– Zéro déchet c’est possible !par l’Association “Zéro déchet Cajarc”

Toutes les propositions de la Fête de la Science respectent le protocole sanitaire en vigueur. Le pass sanitaire sera obligatoire sur le Village des Sciences de Luzech

dernière mise à jour : 2021-09-28 par