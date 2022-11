FÊTE DE LA SCIENCE À LUNEL Lunel, 26 novembre 2022, Lunel.

FÊTE DE LA SCIENCE À LUNEL

201 Chem. des Cabanettes Lunel Hrault

2022-11-26 – 2022-11-26

Lunel

Hrault

La Ville de Lunel vous propose des animations ludiques et pédagogiques à l’occasion de la Fête de la Science, toute la journée du 26 novembre à la halle Alain Le Hétet. Entre visite d’un planétarium, atelier de construction de fusée, spectacle autour de 5 sens ou découverte de l’aéromodélisme : a vous de faire votre programme !

– Le planétarium

Le public est invité à faire une observation du ciel. Comment direz-vous ? En effet, observer le ciel la nuit impose des contraintes que l’on peut dépasser aujourd’hui par l’utilisation d’un planétarium itinérant gonflable. Et ce sera le cas puisque l’association Planète Sciences Occitanie aura installé son planétarium itinérant dans la halle des sports. Ainsi, grâce à la structure gonflable et son système de projection, le public sera comme dans un véritable planétarium et pourra regarder près de 800 étoiles, les positions du Soleil, de la Lune et des cinq planètes visibles à l’œil nu.

Rendez-vous à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h & 16h

– Construisez votre fusée !

Après avoir voyagé dans les étoiles, le public est invité à créer sa propre fusée à air. Encadré par les membres de l’association Planète Sciences Occitanie, les participants vont créer des fusées à air qu’ils pourront ensuite faire décoller !

Atelier à 9h30, 10h30 & 11h30 pour un décollage collectif à 12h30

Atelier à 14h, 15h & 16h pour un décollage collectif à 17h

– « Les Miracles du Sensorium »

Deux guides en costumes accueillent les visiteurs et les initient aux secrets cachés de leurs sens. Le Sensorium est un voyage dans une sensothèque interactive, illustrée d’illusions visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Au croisement du cabinet de curiosité et du labo de physique amusant, chaque arche du Sensorium renferme les mystères d’un de vos sens. Exposition- spectacle, à la fois pédagogique et interactive, le Sensorium fait découvrir le monde au public au travers de nos 5 sens.

Séance à 14h, 15h & 16h.

– Aéromodélisme

Partez à la découverte de l’aéromodélisme à travers un simulateur de drone et de vol avec des démonstrations de maquettes en vol. Vous pourrez également construire votre propre avion et le faire voler !

Toute la journée à partir de 9h30 et de 14h.

La Ville de Lunel vous propose des animations ludiques et pédagogiques à l’occasion de la Fête de la Science, toute la journée du 26 novembre à la halle Alain Le Hétet. Entre visite d’un planétarium, atelier de construction de fusée, spectacle autour de 5 sens ou découverte de l’aéromodélisme : à vous de faire votre programme !

+33 4 67 87 83 00

©Ville de Lunel

Lunel

dernière mise à jour : 2022-11-14 par