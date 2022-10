Fête de la Science à l’Académie du climat Académie du Climat, 12 octobre 2022, Paris.

Le mercredi 12 octobre 2022

Pour enrichir le dialogue « science – société » autour du climat, l’Université PSL propose en partenariat avec l’Académie du Climat, exposition, ateliers, démonstrations, expériences, conférence-débat… Venez rencontrer des scientifiques, des chercheurs, des étudiants, qui ont à cœur de partager leur savoir et leurs passions, et proposent de vous embarquer pour fêter la science !

LE PROGRAMME

Mercredi 12 au samedi 15 octobre

EXPOSITION – Ecosystèmes et langues rares

L’Institut des langues rares [ILARA] vous invite à une exposition de photographies sur le rapport entre les écosystèmes et les langues rares que vouspourrez écouter avec votre smartphone !

Jeudi 13 octobre

18h30-20h30 : CONFERENCE « Que pense votre cerveau de la transition climatique ? »

suivie d’un café débat avec Aurore Grandin doctorante au Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles de l’ENS – PSL.

Vendredi 14 octobre

20h30 : Concert autour du standard de Charlie Chaplin, « Smile », Johan Farjot et l’Orchestre à cordes et les chœurs de PSL, vous proposeront plein de surprises musicales…

Ambiance garantie !

En salle des fêtes – Ouvert à toutes et tous

Samedi 15 octobre de 14h à 18h en continu

Le temps d’un après-midi, la grande salle des Fêtes de l’académie se transforme en laboratoire géant, ludique, instructif, participatif et joyeux ! Les jeunes de 7 à 77 ans (et plus !) sont invités à embarquer au cœur des laboratoires de L’université PSL.

Pour expérimenter, analyser, comprendre ou essayer de comprendre :) de façon ludique : au programme, tornade, cycle de l’eau, matériaux inspirés de la nature, poésie, exposition, comptabilité écologique, rencontre de chercheurs engagés..!

14h-17h – Concert / conférence : écouter l’invisible. À la frontière entre arts et sciences, découvrez la sonification des données ! organisé par l’atelier Les Feuillantines avec des chercheurs de l’ENS – PSL.

14h-18h – Lectures et danses sur l’eau douce et le climat : un moment littéraire et engagé sur les eaux douces, le respect et la gratitude qu’il faut leur accorder et leur gestion raisonnée et poétique. Sur une idée originale d’Albert David (professeur en management Dauphine – PSL) et Céline Mounier (Institut Charles Cros)

14h30 – 16h & 16h-18h – Atelier : « Comptabilité du climat ». Rencontre organisée par les chercheurs de la Chaire comptabilité écologique (Dauphine – PSL et Agro ParisTech).

14h – 17 – Atelier « adaptative beauty ». Découvrez la recherche sur les matériaux qui s’inspire de la nature ! Les différentes pistes de recherches développées au laboratoire PMMH à l’ESPCI Paris – PSL, en lien avec la Chaire Beauté(s).

14h30 – 18h – Stands expérimentaux avec l’association étudiante de vulgarisation EPICS de l’ESPCI Paris – PSL. Phénomènes météorologiques, création d’une tornade, cycle de l’eau… mais aussi la question de la production d’énergie (électrique, transfert de chaleur et isolation).

Atelier de l’association étudiante du Cercle de Chimie (détails à venir)

Rencontre « chercheurs engagés ». (détails à venir)

14h à 18h – Atelier TARA Océan – À travers différents jeux, vous abordez la pollution plastique dans les océans : échantillons de différentes pollutions plastiques… En jouant aux cartes, vous découvrez le temps de dégradation des déchets, chacun repart avec des solutions et des alternatives au plastique. Un quizz sur la pollution plastique vous permet de tester vos connaissances.

14h à 18h – Arbre ÉduClimat – A travers une activité ludique chacun découvre les différentes et causes du dérèglement climatique, l’articulation entre les différentes énergies, les activités humaines et les conséquences du changement climatique et nos moyens de passage à l’action.

Et sur les bords de Seine de 14h à 18h : une installation interactive : écoute(s)-sur-Seine, pour partir de manière ludique « à l’écoute de la rivière » proposée par l’association Pepason en présence de doctorants du département géosciences de l’ENS – PSL.

Dans le cadre de cette collaboration entre PSL et l’Académie du Climat, sont aussi organisés des ateliers pour les centre de loisirs, les scolaires accueillis à l’Académie.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

