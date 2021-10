Luzech Luzech Lot, Luzech Fête de la Science à la Planète des Moulins Luzech Luzech Catégories d’évènement: Lot

Fête de la Science à la Planète des Moulins 2021-10-06 20:00:00 – 2021-10-06 La Planète des Moulins 144, quai Emile Gironde

Luzech Lot

A l'occasion de la Fête de la Science, une "Rencontre à 3 voix" est organisée au Musée la Planète des Moulins : " L'énergie hydraulique" avec le musée de La Planète des Moulins, EDF Hydro centre et l'association Les moulins du Quercy.

+33 6 41 90 96 28

