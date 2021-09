Saint-Chamond Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Fête de la Science A la découverte de la biodiversité urbaine Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Fête de la Science A la découverte de la biodiversité urbaine 2021-10-02 – 2021-10-02 Parc Nelson Mandela Avenue Antoine Pinay
Saint-Chamond Loire Saint-Chamond

Saint-Chamond Loire Saint-Chamond Partez à la découverte des espaces semi-naturels dans le parc Nelson Mandela ! Découvrez la diversité des plantes et des insectes qui peuplent le parc. culture@saint-chamond.fr +33 4 77 31 04 41 https://www.saint-chamond.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-23 par

