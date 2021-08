Fête de la Science à Barenton-Bugny Barenton-Bugny, 2 octobre 2021, Barenton-Bugny.

Fête de la Science à Barenton-Bugny 2021-10-02 – 2021-10-02

Barenton-Bugny Aisne Barenton-Bugny

La Fête de la Science propose chaque année un riche programme d’animations en tout genre (expos, conférences, jeux, manipulations, etc) afin de sensibiliser petits et grands aux pratiques scientifiques !

Parmi les manifestations prévues, une aura lieu au Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche (LDAR) situé à Barenton-Bugny, proche de Laon… (réservation obligatoire auprès de Géodomia)

+33 3 23 80 32 20 https://www.fetedelascience.fr/

Fête de la Science

