Saint-Marcel Saint-Marcel Indre, Saint-Marcel Fête de la Science à Argentomagus Saint-Marcel Saint-Marcel Catégories d’évènement: Indre

Saint-Marcel

Fête de la Science à Argentomagus Saint-Marcel, 10 octobre 2021, Saint-Marcel. Fête de la Science à Argentomagus 2021-10-10 – 2021-10-10

Saint-Marcel Indre Saint-Marcel 2.5 EUR Pour le 30e anniversaire de la Fête de la Science, le musée archéologique d’Argentomagus animera un atelier sur la frappe de monnaie gauloise. Les visiteurs découvriront les différentes étapes de la fabrication d’une monnaie gauloise, puis frapperont eux-mêmes leur monnaie.

Les gaulois ont commencé à utiliser la monnaie au VIe siècle avant J. C. Certaines étaient coulées, mais la majorité d’entre elles étaient frappées. Dans un atelier monétaire, le métal était fondu puis versé dans des moules pour obtenir des flans. Ces derniers étaient ensuite frappés à l’aide d’un marteau entre deux coins gravés, empreintes de la future monnaie… Fête de la Science à Argentomagus +33 2 54 24 47 31 Pour le 30e anniversaire de la Fête de la Science, le musée archéologique d’Argentomagus animera un atelier sur la frappe de monnaie gauloise. Les visiteurs découvriront les différentes étapes de la fabrication d’une monnaie gauloise, puis frapperont eux-mêmes leur monnaie.

Les gaulois ont commencé à utiliser la monnaie au VIe siècle avant J. C. Certaines étaient coulées, mais la majorité d’entre elles étaient frappées. Dans un atelier monétaire, le métal était fondu puis versé dans des moules pour obtenir des flans. Ces derniers étaient ensuite frappés à l’aide d’un marteau entre deux coins gravés, empreintes de la future monnaie… ®fêtedelascience dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Marcel Autres Lieu Saint-Marcel Adresse Ville Saint-Marcel lieuville 46.60032#1.51479