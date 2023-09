Fête de la science 2023 au Musée de l’Homme Musée de l’Homme Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Réservation sur place pour certaines activités

La Fête de la Science prend ses quartiers place du Trocadéro ! Découvrez le programme proposé pour la fête de la science 2023.

Curieux et passionnés de science de tous âges, de nombreuses activités vous attendent. Pour y participer, rendez-vous directement aux points indiqués sur le plan (à télécharger ci-dessous). Pour tout renseignement complémentaire, nous vous attendons à l’accueil du 1er étage.

Profitez aussi de cette édition spéciale, pour découvrir ou redécouvrir gratuitement la Galerie de l’Homme, du 6 au 8 octobre.

Science en direct : la Fête de la Science mouille le maillot au Musée de l’Homme !

Le Muséum national d’Histoire naturelle est heureux d’accueillir le coup d’envoi national de la 32e édition de la Fête de la Science !

Cette année, le sport et l’activité physique sont à l’honneur avec un programme musclé ! Enfilez un casque de réalité virtuelle pour améliorer vos passes de foot, endossez un exosquelette pour tester la rééducation sportive, entraînez-vous comme un astronaute ou assistez simplement aux nombreuses conférences animées par le journaliste scientifique Fred Courant et toute l’équipe de l’Esprit Sorcier.

Pour animer cet événement, le Muséum, le ministère de l’Enseignement et de la Recherche et quatorze opérateurs de recherche se sont mobilisés : ANR, ANSES, BRGM, CEA, CNES, CNRS, IFPen, IGN, INRAE, Inria, IRD, INSEP, Inserm, IRSN.

L’occasion pour les scientifiques de ces institutions de présenter leurs travaux de recherche, à travers de multiples formats : interviews, ateliers, démonstrations, quiz, jeux… Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts !

Les ateliers

À partir de 5 ans

Évolution de l’Homme

Un jeu pour apprendre à reconnaître des crânes d’Hommes fossiles.

Samedi et dimanche à 11h30, 12h10, 12h50, 14h20, 15h00, 15h40, 16h20, 17h00, 17h40

Durée : 30 min.

Réservation 15 minutes avant chaque atelier, à l’accueil du 1er étage.

Rendez-vous à l’accueil du 1er étage.

L’apiculture à travers l’évolution de ses ruches

Découvrez le fonctionnement d’une ruche et le mode de vie des abeilles, et profitez d’une dégustation de miel.

Samedi de 11h à 19h, en accès libre.

Rendez-vous au 2e étage (point 7 sur le plan).

À partir de 6 ans

Fais marcher la Science !

Aide les scientifiques à comprendre pourquoi tu ne marches pas comme ton voisin et trouve chaussure à ton pied !

Samedi et dimanche de 11h à 19h, en accès libre.

Rendez-vous dans l’atrium Paul Rivet (point 2 sur le plan).

À partir de 8 ans

Archéozoologie et Paléolithique

Comment déterminer des ossements d’animaux de la dernière période glaciaire ? Bien décrypter ces vestiges permet de restituer une part des modes de vie des groupes humains du Paléolithique.

Samedi à 11h30, 12h45, 15h, 16h15, 17h30

Durée : 1h

Réservation 15 minutes avant chaque atelier, à l’accueil du 1er étage.

Rendez-vous à l’accueil du 1er étage.

La paléogénétique en déductions

Mettez en pratique les principes de paléogénétique : au cœur d’un site archéologique fictif, reconstruisez un arbre génétique !

Samedi et dimanche à 11h30, 12h15, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00, 17h45, en accès libre.

Durée : 45 min.

Rendez-vous au 1er étage (point 6 sur le plan).

Extraction de l’ADN

Qu’est-ce qu’une molécule ? Où se trouve l’ADN et comment l’extraire et le visualiser ? Découvrez et pratiquez, avec nos spécialistes, ces opérations de biologie moléculaire.

Samedi et dimanche à 11h30, 12h10, 13h40, 14h20, 15h00, 15h40, 16h20, 17h00, 17h40, en accès libre.

Durée : 30 min.

Rendez-vous au 2e étage (point 9 sur le plan).

Histoires de sports et de nature. La nature change : explorez son histoire et racontez-la !

Vous avez sûrement dans vos placards des objets, des documents en lien avec vos pratiques sportives et qui témoignent des changements de la nature. Ce sont des trésors pour nous toutes et tous. Sortez-les de l’oubli et partagez-les dans cette collection participative !

Samedi et dimanche à 11h15, 12h15, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, en accès libre.

Durée : 45 min.

Rendez-vous au 2e étage (point 8 sur le plan).

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

Contact : https://www.museedelhomme.fr/fr/fete-de-la-science-2023-au-musee-de-l-homme

