Fête de la science 2022 au Collège de France Collège de France, 15 octobre 2022, Paris.

Le samedi 15 octobre 2022

de 10h00 à 17h00

. gratuit

Pour la 7ème année consécutive, les jeunes chercheuses et chercheurs du Collège de France, rassemblés au sein des ChADoC (chercheurs associés et doctorants du Collège de France) accueillent tous les publics sur le site Marcelin Berthelot du Collège de France pour la Fête de la Science, le samedi 15 octobre 2022 de 10h à 17h.

Enfants et adultes pourront participer à cette occasion à de nombreuses expériences interactives spécialement conçus par les membres de l’association ChADoC, visiter un laboratoire de biologie et découvrir l’exposition Champollion 1822.

Vous découvrirez notamment les multiples disciplines et domaines qui font la renommée du Collège de France : physique des atomes froids, anthropologie sociale, stockage de l’énergie, cancérologie et bien d’autres.

Créée en 1991, la Fête de la science est organisée chaque année par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui.

Au programme :

Visite d’un laboratoire spécialisé dans la lutte contre le cancer : l’occasion de plonger dans le quotidien d’un jeune chercheur et de découvrir cette profession de manière immersive. Inscription préalable requise

: l’occasion de plonger dans le quotidien d’un jeune chercheur et de découvrir cette profession de manière immersive. Inscription préalable requise Ouverture exceptionnelle de l’exposition Champollion 1822 de 10h à 17h.Trois visites guidées de l’exposition sont prévues à 11h, 14h et 16h. Inscription préalable requise.

de 10h à 17h.Trois visites guidées de l’exposition sont prévues à 11h, 14h et 16h. Inscription préalable requise. Une douzaine d’ateliers interactifs exposant sous forme d’expériences simples la recherche fondamentale en neurologie, biologie moléculaire, physique quantique et anthropologie réalisée au Collège de France, accessibles toute la journée sans inscription.

o Neuro-contrôle : venez découvrir le neuro-contrôle, une interface homme-machine pour transmettre des informations nerveuses entre deux personnes et découvrir les fondements du contrôle moteur. Venez discuter avec des étudiants autour des neurosciences : la discipline qui étudie le système nerveux !

o L’ADN : décoder le vivant et mieux comprendre les maladies : l’étude de l’ADN a permis des avancées majeures dans de nombreux domaines de recherche. Venez découvrir comment cette étrange molécule permet de faire avancer la recherche sur les neuropathies.

o Bactéries : ce monde invisible qui nous entoure ! Les bactéries sont souvent perçues comme défavorables et pourtant elles se révèlent indispensables dans la fabrication de nos aliments, ou encore pour protéger notre peau. Venez observer de plus près ces micro-organismes sous toutes leurs formes.

o L’arsenic contre la leucémie : la LAP (leucémie aigüe promyelocytaire) est le premier exemple de leucémie guérie par une thérapie ciblée. Venez découvrir l’histoire de la mise au point de la thérapie qui permet aujourd’hui d’éradiquer cette pathologie et ses applications à de nouveaux cancers !

o Les astrocytes, les étoiles du cerveau : les astrocytes, moins connus que les neurones, sont les cellules les plus abondantes du cerveau. Ils ont la forme de magnifiques cellules étoilées. Venez les observer dans différentes régions cérébrales avec nos microscopes !

o Batteries : présentes dans la plupart de nos dispositifs, elles passent souvent inaperçues malgré leur place dans notre quotidien. Grâce à cet atelier, vous allez enfin comprendre le principe du fonctionnement des batteries et comment le développement de ces dernières constitue un des axes de recherche de l’Institut de Chimie.

o Électrochimie et pH : parmi les magnitudes qui peuvent définir la matière, le pH est celui qui caractérise acidité d’une solution. En mélangeant diverses solutions, il est possible de modifier leur pH et de mettre en évidence leur évolution grâce à des indicateurs visuels.

o Chambre à brouillard : chaque seconde, des milliers de milliards de particules cosmique invisibles à l’œil nu, nous traversent sans que nous le réalisions. Cependant, il est possible d’observer certaines traces de leur passage en temps réel grâce à une cuve bien particulière : une chambre à brouillard.

o Laser et Fibre Optique : la maîtrise de la lumière est une des plus grandes avancées de notre époque. Longtemps utilisée pour l’éclairage, aujourd’hui c’est une composante essentielle dans les télécommunications, la médecine, l’industrie et la recherche fondamentale. Venez découvrir une lumière bien particulière, le laser, au cœur des expériences de physique quantique réalisées à l’Institut de physique du Collège de France.

o Effet Meissner : la lévitation magnétique. La physique quantique nous permet de décrire des phénomènes contre-intuitifs et bien surprenants. Sous certaines conditions bien particulières, des objets appelés « supraconducteurs » peuvent léviter malgré leur masse. Refroidi en dessous des -100 ° C grâce à de l’azote liquide, venez observer comment un disque peut se balader sur des aimants !

o Physique numérique : parmi les différentes approches que l’on peut avoir aux sciences naturelles, une a connue un développent spectaculaire ces dernières années, il s’agit de la physique numérique. Avec un ordinateur, il est possible de simuler le comportement de systèmes souvent inaccessibles, dont on peut contrôler chaque paramètre. Ainsi, nous pouvons étudier leur influence et visualiser les conséquence de leur modifications grâce à un écran.

o Anthropologie de la vie : il n’existe pour l’heure aucune définition consensuelle de la vie. Pourtant les groupes humains ont des avis bien tranchés sur la question, que ce soit dans les laboratoires de sciences occidentaux ou les sociétés traditionnels de Mésoamérique. Venez découvrir les travaux de l’équipe Anthropologie de la vie qui analyse les conceptions que les humains ont de la vie, à travers les lieux et les époques !

Collège de France 11, place Marcelin Berthelot 75005 Paris

Contact : https://www.college-de-france.fr/fds2022 01 44 27 11 47 https://www.facebook.com/College.de.France/ https://www.facebook.com/College.de.France/

