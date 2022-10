Fête de la Science 2022 à Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête de la Science 2022 à Sorbonne Université Campus Pierre et Marie Curie, 15 octobre 2022, Paris. Du samedi 15 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

dimanche

de 12h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

. gratuit

L’édition 2022 propose comme tous les ans un programme riche de près de 130 activités. Rendez-vous sur le Village des sciences pour participer à des expériences, des manipulations, des jeux, des ateliers, mais aussi découvrir des expositions, assister à des projections, des spectacles, et visiter des laboratoires. Plus de 100 scientifiques en lettres et sciences humaines, en médecine, et en sciences et ingénierie vous accueillent ! Un évènement gratuit en libre accès. Transition climatique et océans : l’océan est devenu un terrain de recherche majeur tant pour la compréhension du fonctionnement du climat que pour le développement de moyens d’action pour lutter contre ses bouleversements. Archéologie – du quotidien aux grands chantiers : des périodes anciennes à l’époque contemporaine, l’archéologie rend compte tant du quotidien que des structures sociales, culturelles et politiques. Grâce à la profondeur de temps dont elle témoigne, l’archéologie est aussi un formidable outil de réflexion sur les formes d’adaptation de sociétés humaines aux changements de leur environnement. Verres et minéraux sous les projecteurs : 2022 célèbre l’année internationale de la minéralogie et du verre et le bicentenaire de la mort de René Just Haüy, grande figure de la minéralogie. Découvrez les multiples facettes des minéraux et du verre : origines, structures, interactions avec l’environnement, œuvres artistiques, et les nombreux domaines d’application pour la société. Campus Pierre et Marie Curie 4, place Jussieu 75005 Paris Contact : https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/fete-de-la-science-2022

