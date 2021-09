Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Fête de la Science 2021 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Fête de la Science 2021 Villeneuve-Loubet, 2 octobre 2021, Villeneuve-Loubet. Fête de la Science 2021 2021-10-02 – 2021-10-03 Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet, village des sciences, vous invite à franchir les portes du futur avec son parrain William ROSTENE, directeur de recherche à l’INSERM.

Plus de 30 espaces : salle des sciences, chapiteau des chercheurs, découverte, conférences… +33 4 92 02 66 16 https://fr.calameo.com/read/00468199360c328b2707a dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Villeneuve-Loubet Adresse Pôle Culturel Auguste Escoffier Accès Allée René Cassin / Simone Veil Ville Villeneuve-Loubet lieuville 43.65623#7.12672