Fête de la science 2021 Muséum d’Histoire Naturelle, 8 octobre 2021, Nantes. 2021-10-08

Horaire : 10:00 18:00

GRATUIT mais uniquement sur réservation. Vous pouvez réserver votre venue ici : https://museum.nantes-metropole.speedy.logick.co/ob.php

La Fête de la science est un évènement de médiation scientifique qui promeut la science auprès du grand public. À cette occasion, les acteurs de la vie scientifique proposent des expositions, conférences, ateliers pédagogiques, journées « portes ouvertes » dans les laboratoires de recherche ou autres institutions.Le muséum d'histoire naturelle de Nantes est naturellement partenaire de cet événement…

