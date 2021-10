Fête de la Science 2021 : La science s’invite à la Micro-Folie Centre commercial Evry 2 – Niveau 2, 9 octobre 2021, Évry.

Fête de la Science 2021 : La science s’invite à la Micro-Folie

Centre commercial Evry 2 – Niveau 2, le samedi 9 octobre à 15:00

La Micro-Folie d’Evry-Courcouronnes fête la science le samedi 9 octobre de 15h à 20h ! Ses espaces numériques et technologiques s’animeront autour d’**animations dédiées à la découverte scientifique, gratuites et ouvertes à tous.** **Au programme** : * Participez aux stands d’animations scientifiques ; * Expérimentez le FabLab, son imprimante 3D, sa brodeuse et découpeuse numériques. * Sur les 15 tablettes du musée numérique, explorez le site évryen de la Fête de la science riche de plus de 80 contenus. Une manifestation organisée en partenariat avec Genopole, l’Université d’Evry, Planète Sciences, le Réseau des FabLabs de Grand Paris Sud et soutenue par Evry-Courcouronnes, Ville apprenante de l’UNESCO.

Gratuit

Expériences, énigmes à résoudre, machines à tester, robot à programmer, vidéos et jeux numériques à explorer : vivez l’émotion de la découverte à la Micro-Folie.

Centre commercial Evry 2 – Niveau 2 2 Bd de l’Europe – Evry-Courcouronnes Évry Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T20:00:00