Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ), le samedi 9 octobre

L’Obseratoire ouvre ses portes au grand public **dimanche 10 octobre de 10h à 18h.** **Les visiteurs se présentent à l’accueil de l’Observatoire et seront guidés pour des inscriptions à 14 ateliers au choix qui durent 30 minutes chacun.** Les visites se veulent familiales ou parfois plus pointues, **nous vous aiguillerons dans votre choix dès votre arrivée.** Ateliers au programme : **ClimaTIC TAC** Ensemble, jouons contre le changement climatique ! Atelier de découverte du jeu éducatif coopératif ClimaTicTac, pour aborder de façon ludique et non anxiogène le changement climatique, ses causes, ses impacts, l’adaptation et l’atténuation. **SAM « Sample Analysis at Mars »** Instrument de mesure embarqué à bord du rover martien Curiosity qui s’est posé sur la planète Mars en aout 2012. Ce spectromètre doit fournir la composition chimique de l’atmosphère de Mars et du sol martien et il a été fabriqué par le LATMOS qui propose dans le cadre de la Fête de la science, une exposition de la maquette, avec des visuels et des vidéos en présence des scientifiques qui exposeront le fonctionnement de ce rover. **La réalité virtuelle sur Mars** **Mars et Vénus** Les planètes Vénus et Mars ont une composition et structure similaires à la Terre, pourtant leurs climats sont complètement différents du notre et hostiles à la vie. Cet atelier présente les planètes Vénus et Mars ainsi que les différents instruments et missions développés au LATMOS pour étudier leur atmosphère et ainsi comprendre l’histoire passé et présente de nos voisines. **Le Planétarium** **Cataravane** Installation artistique mi caravane mi catamaran, la cataravane est habitée par Job, jeune femme venue du futur, pour raconter comment nous pouvons nous adapter au changement climatique. Par le biais de la narration et de l’installation scénographique, cette exposition invite le visiteur à découvrir la vie de Job, la cataravanière, habitante fictive du territoire du Golfe du Morbihan en 2050. **Les Inuits** Après avoir regardé un petit film sur une communauté inuit, nous découvrirons les différents peuples autochtones qui vivent au Groenland, au Canada et en Alaska. Ces peuples se sont adaptés aux milieux polaires, c’est-à-dire aux conditions de vie parmi les plus difficiles qui soient sur Terre. Comment font-ils face aujourd’hui aux problèmes du réchauffement planétaire, du recul de la banquise, de l’exploitation accrue des ressources naturelles et de la pollution marine ? **ClimarisQ** Jeu pour smartphone/web issu d’un projet de médiation scientifique qui met en évidence la complexité du système climatique et l’urgence d’une action collective pour limiter le changement climatique. **La grande échelle** Dispositif immersif qui permet d’explorer des échelles de temps et d’espace en se déplaçant le long d’une frise. Visualisation des émissions de CO2 à travers les cycles glaciaires interglaciaires, puis sur les dernières décennies, puis sur les dernières années avec un focus à chaque étape sur les notions pédagogiques importantes. **Radars** Comprendre le monde des ondes électromagnétiques et le principe de fonctionnement d’un radar (appliquées à des mesures de météorologie et de sous-sol martien) en s’appuyant sur des expériences pratiques. **Kerbal Space** **Qualité de l’air** Expériences sur l’air, la production et la mesure de polluants (CO2 et COV) pour comprendre et mieux appréhender notre quotidien et découvrir des tas de polluants qui occupent nos maisons sans que nous le sachions forcément. Une sensibilisation aux bons réflexes pour garantir la qualité de l’air clôturera cet atelier. **PIT « Plateforme d’intégration et de tests »** Plateforme technique dédiée à des activités d’intégration et d’essais d’équipements. Equipements dédiés à l’étude est à l’observation de la Terre et équipements embarqués sur des satellites ou des sondes interplanétaires pour l’étude de l’espace et des planètes du système solaire. **Pampre** Instrument du Latmos qui permet de simuler l’atmosphère de Titan, un satellite de Saturne. Ce dispositif a été créé dans la perspective de l’arrivée de la sonde Cassini Huygens dans l’environnement de Titan, qui aurait une atmosphère assez ressemblante avec celle de la Terre. C’est un plasma de décharge électrique en radio fréquence fonctionnant à basse pression que les visiteurs pourront voir à travers le hublot de l’instrument qui produit une lumière rose.

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) 11 boulevard d'Alembert – Guyancourt



