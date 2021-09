Fête de la Science 2021 / au Musée d’histoire naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille, 9 octobre 2021, Lille.

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Musée d’histoire naturelle de Lille

Pour les 30 ans de la Fête de la Science, venez rencontrer les chercheurs de l’Université de Lille pour un parcours scientifique au musée. La découverte de l’autre et de l’ailleurs ; la lumière au théâtre ; la découverte d’une espèce ; mesurer l’émotion … seront autant de sujets actuels à découvrir en vous mettant dans la peau d’un chercheur lors d’ateliers scientifiques, ludiques et pédagogiques. ### Au programme les 9 et 10 octobre au Musée : * « Vis ma vie de scientifique » par le CIIL – Centre d’Infection et d’Immunité de Lille * « Grand zoom sur les émotions : quand la pratique devient ludique ! » par le SCALab – Sciences Cognitives et Sciences Affectives * « La lumière au théâtre : un déclencheur d’émotions ! » par le CEAC – Centre d’Étude des Arts Contemporains (uniquement proposé au public scolaire) * « Les antibios font de la résistance ! » par INFINITE – Institut de Recherche Translationnelle sur l’Inflammation * « A la découverte de l’autre et de l’ailleurs » – par ALITHILA -Analyses Littéraires et Histoire de la Langue /et IRHIS – Institut de Recherches Historiques du Septentrion * « Espèce de… Mais qu’est-ce qu’une espèce ? » par EEP – Évolution, Écologie et Paléontologie * La junkfood « Et si manger mieux ne rimait pas forcément avec régime ? » RID-AGE – Facteurs de risques et déterminants moléculaires des maladies liées au vieillissement – (uniquement proposé au grand public) _En collaboration avec l’Université de Lille / Ateliers animées par des chercheurs de l’Université de Lille._ — La Fête de la Science 2021 est un événement national se déroulant cette année du 1er au 11 octobre. Découvrez le parcours scientifique proposé par l’Université de Lille dans la métropole lilloise : au Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes, du 2 au 5 octobre, et au Musée d’histoire naturelle de Lille, du 7 au 10 octobre. A cette occasion, le Musée sera GRATUIT du 1er au 11 octobre. (Un temps dédié au public scolaire est organisé au Musée les 7 et 8 octobre, de 9h à 17h (Infos – Résas : [[reservation-mhnl@mairie-lille.fr](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr)](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr) – 03.28.55.30.82) _Retrouvez la programmation ici_ : [[https://bit.ly/3jSSW8u](https://bit.ly/3jSSW8u)](https://bit.ly/3jSSW8u)

Sans réservation

« De découvertes en émotions : le parcours de la recherche »

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



