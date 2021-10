Fête de la Science 2021 : ateliers pour les 6 – 12 ans à l’OVSQ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ), 9 octobre 2021, Guyancourt.

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ), le samedi 9 octobre à 14:00

Retrouvez des ateliers à destination des enfants de 6 à 12 ans : **Construire ses instruments Météo** _pour les 6- 9 ans_ Les enfants construiront leur propre instruments météo durant l’atelier **La grande échelle** _pour les 9-12 ans_ Dispositif immersif qui permet d’explorer des échelles de temps et d’espace en se déplaçant le long d’une frise. Visualisation des émissions de CO2 à travers les cycles glaciaires interglaciaires, puis sur les dernières décennies, puis sur les dernières années avec un focus à chaque étape sur les notions pédagogiques importantes. **Kerbal Space** _pour les 6-12 ans_ Jeu de simulation spatiale sur ordinateur ; pendant l’atelier les visiteurs devront construire une fusée, la faire décoller sur le pas de tir, le lancement ratera donc la fusée va exploser, recommencer avec une fusée plus importante et enfin essayer de comprendre comment mettre cette fusée en orbite autour de la terre. **Qualité de l’air** _pour les 6-12 ans_ Expériences sur l’air, la production et la mesure de polluants (CO2 et COV) pour comprendre et mieux appréhender notre quotidien et découvrir des tas de polluants qui occupent nos maisons sans que nous le sachions forcément. Une sensibilisation aux bons réflexes pour garantir la qualité de l’air clôturera cet atelier. **SAM et la réalité virtuelle** Les visiteurs pourront explorer une base d’habitation martienne et interagir avec leur environnement virtuel. Ils pourront également, via un sas de décompression, se rendre à l’extérieur de l’habitat où ils seront accueillis par le Rover Curiosity et se déplacer à la surface de la planète rouge dans les environs de la base. **Le planétarium** La structure gonflable et le système de projection du planétarium permettent de montrer près de 800 étoiles, les positions du Soleil, de la Lune et des cinq planètes visibles à l’œil nu (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne). Les visiteurs seront plongés dans l’obscurité, et pourront s’initier à la connaissance des constellations du zodiaque, de la mythologie et de l’orientation dans le ciel et sur Terre. **Les enfants seront pris en charge sans les parents, il est impératif de réserver au préalable ([anabelle.doisy@uvsq.fr](mailto:anabelle.doisy@uvsq.fr)), le parent accompagnateur entrera dans le hall de l’Observatoire afin de nous présenter son enfant et signer une décharge, pour cela le pass sanitaire est une obligation.**

Réservation obligatoire par email

Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (OVSQ) 11 boulevard d’Alembert – Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T17:00:00