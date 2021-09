Creil Musée Gallé-Juillet Creil, Oise Fête de la science 2021 : atelier autour de l’archéozoologie Musée Gallé-Juillet Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Fête de la science 2021 : atelier autour de l’archéozoologie Musée Gallé-Juillet, 6 octobre 2021, Creil. Fête de la science 2021 : atelier autour de l’archéozoologie

Musée Gallé-Juillet, le mercredi 6 octobre à 14:00

Pour la fête de la science, l’archéozoologue Gaëtan Jouanin, interviendra au musée Gallé-Juillet pour présenter son métier aux petits comme aux grands. Cette présentation sera suivie d’un atelier de manipulation, qui permettra de vous glisser dans la peau d’un archéozoologue ! Découverte de l’archéozoologie Musée Gallé-Juillet Place François Mitterrand 60100 Creil Creil Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Musée Gallé-Juillet Adresse Place François Mitterrand 60100 Creil Ville Creil lieuville Musée Gallé-Juillet Creil