Fête de la Science 2021 à Évry En ligne / online, 4 octobre 2021, Paris.

Fête de la Science 2021 à Évry

du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre à En ligne / online

Pour les 30 ans de la Fête de la Science, l’Université d’Évry et Genopole en lien avec la Ville apprenante de l’UNESCO d’Évry-Courcouronnes, vous proposent : * Un **site accessible à tous**, riche de plus de 80 contenus digitaux et activités autour des sciences et technologies du vivant : Visites et ateliers filmés, interviews révélant les parcours et métiers scientifiques, tutos pour réaliser des expériences simples, jeux… [[https://www.fete-science-univevry-genopole.fr](https://www.fete-science-univevry-genopole.fr)](https://www.fete-science-univevry-genopole.fr) * Un **escape game numérique** dans 2 laboratoires virtuels : « L’alimentation de demain », « Les sciences du sport ». * Un **livret à télécharger de 14 petites expériences à réaliser chez soi**. * Un **jeu concours pour les écoles élémentaires**, avec une visite de laboratoire à la clé * Des **rendez-vous en direct avec des chercheurs,** en visioconférence, du 4 au 9 octobre * Des **stands dans l’espace numérique** de la Micro-folie d’Evry-Courcouronnes samedi 9 octobre de 15h à 20h

Gratuit

Les années 2020 et 2021 et leur lot de bouleversements de notre vie nous ont appris à profiter des moments d’ouverture sur le monde.

En ligne / online En ligne / online Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T19:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T19:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T19:00:00