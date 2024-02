Fête de la Scie 2024 Harfleur, samedi 6 avril 2024.

Fête de la Scie 2024 Harfleur Seine-Maritime

Samedi

C’est l’heure de faire les fous !

Les 6 et 7 avril 2024, la Fête de la Scie revient. Année de jeux olympiques oblige, l’édition 2024 fera la part belle aux jeux, aux prouesses physiques, sans oublier la féerie et l’esprit de bouffonnerie. En déambulation ou sur scènes, disséminées dans le Parc de l’hôtel de ville, dans le centre historique, une quinzaine de troupes de théâtre de rue inviteront le public à entrer dans leurs univers artistiques burlesques, décalées et très souvent impertinents. La Fête de la Scie respecte également la tradition et l’histoire de la Ville d’Harfleur en proposant une immersion au Moyen-Âge grâce à un camp médiéval, mais aussi à travers un imaginaire directement hérité des mythes de cette époque (dragons, farfadets…).

La marché artisanal et associatif, quant à lui, révèlera à nouveau les savoir-faire de nos régions avec ses stands venus de la France entière.

Rendez-vous les 6 et 7 avril Entrée libre.

Programme complet sur le site de la Ville d’Harfleur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

L’événement Fête de la Scie 2024 Harfleur a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie