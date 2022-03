Fête de la Scie 2022 Harfleur, 2 avril 2022, Harfleur.

Fête de la Scie 2022 Harfleur

2022-04-02 – 2022-04-03

Harfleur Seine-Maritime Harfleur

La Fête de la Scie 2022, de retour avec le printemps !

Le marché artisanal & médiéval :

Le marché artisanal et médiéval, composé de 50 artisans se tiendra rue de la République, parvis de l’église Saint-Martin et devant l’Hôtel de Ville.

Infusions, charcuteries médiévales, fromages, bières, confiseries médiévales, whisky, bignes d’antan aux pommes, breuvages anciens : hypocras, hydromel, moretum, rhum pirate, absinthe, eau de vie, saugée, coulindrum, baraban, cidre, macarons, gels de fruits, pain d’épices, poêlon de jarrets, saucisses, andouillettes, jambons, confitures et gelées de fruits, confits de fleurs, confitures historiques du 14ème au 19ème, miel, alcool de miel, galettes et crêpes à la farine de noix, huile de noix, viande séchée marinée…

Le coin des enfants… et des parents !

Afin que les enfants puissent s’amuser un espace leur sera réservé ! Les parents d’élèves des écoles Coty et Caraques proposeront des animations dans une ambiance festive et costumée ! Cet espace sera animé par “l’Artilleur du toi”, à travers une aire de jeux regroupant 30 jeux traditionnels en bois de grande taille, issus de jeux médiévaux et de la culture d’estaminet (pour toute la famille à partir de 5 ans).

Les déambulations :

– Omoloùnkà – Cie Bric à Brac : Troupe spécialisée dans les marionnettes grand format, Bric à Brac donne corps aux mondes imaginaires. Les rêves se métamorphosent en créatures tangibles que l’on peut toucher du bout des doigts.

– Awen – Cie Tan Elleil : Cette compagnie d’Art de Rue propose des spectacles oniriques mêlant marionnette, musique, échasses, danse et spectacle de feu.

– Impromptu(s) : les beaux jours – Cie Le Temps qui sèche : Compagnie havraise menée par Jérôme Boyer. A l’occasion de la Fête de la Scie, le comédien sera accompagné par deux comparses pour provoquer des rencontre poétiques et musicales sur le thème des « beaux jours ».

– Les Paysans – Cie SDF : Compagnie havraise, fidèle à la Fête de la Scie. Le trio incarnera, cette année, un groupe de paysans célébrant le printemps à leur façon.

– Les R’bouteuses – Cie Les Pieds au Mur : Autre compagnie havraise qui a participé à de nombreuses éditions de la Fête de la Scie. Pour l’édition 2022, la troupe revient avec de nouveaux personnages : les R’bouteuses.

– La jardinière poétique – Cie Piano à Pouces Théâtre : Valérie Lecoq incarnera une version médiévale de sa jardinière poétique. Elle distribuera avec générosité des poèmes auxquels elle donne vie en les susurrant, confessant, murmurant, fredonnant, déclarant, déclamant… Les textes étant soigneusement choisis en fonction de l’auditeur.

– Les Singes et Les Elfes Nature – Cie Zizanie : Spécialisée dans la création de personnages sur échasses, Zizanie aime surprendre, étonner, amuser et faire rêver le public. Pour la Fête de la Scie 2022, la compagnie viendra avec deux duo de personnages : les Elfes natures et les Singes.

•-Visite patrimoine – Cie Touches d’Histoire : Troupe passée maître dans l’art des visites théâtralisées, Touches d’Histoire proposera une visite du centre ancien qui se conclura par une découverte de l’église.

• Cie Cos and Play : Spécialistes du costume fait main, inspiré de littérature féerique ou de leur imagination. Ils déambuleront dans les rues d’Harfleur et rencontreront leur public sur le site de la Porte de Rouen pour celles et ceux souhaitant réaliser des photos.

Rendez-vous les 2 et 3 avril 2022, à Harfleur.

+33 2 35 13 30 09 https://www.harfleur.fr/la_fete_de_la_scie.html

Harfleur

