Fête de la Samain Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Brieuc

Fête de la Samain Saint-Brieuc, 29 octobre 2022, Saint-Brieuc. Fête de la Samain

138 Rue du Légué Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Ctes-d’Armor Ti ar Vro-l’Ôté 138 Rue du Légué

2022-10-29 18:00:00 – 2022-10-29 20:00:00

Ti ar Vro-l’Ôté 138 Rue du Légué

Saint-Brieuc

Ctes-d’Armor Balade chantée et contée pour la soirée de la Samain, départ du Ti ar Vro Sant-Brieg à 18h, avec vin chaud et soupe réconfortante à l’arrivée.

Une balade rafraîchissante ? Des chants enjoués ? Des contes frissonnants ?

Venez vous promenez sur le port du Légué samedi, à la tombée de la nuit, déguisés – ou pas – en chantant et en écoutant des contes.

Achetez vos lampions au départ de la balade et apportez votre contribution à guider les esprits vers le bon chemin grâce à la lumière des bougies !

Pour accompagner le passage de la saison chaude aux mois noirs, réchauffez-vous avec un vin chaud et une soupe veloutée de potiron au Ti ar Vro à l’arrivée.

Soupe 6€ (réservation repas conseillée) contact@tiarvro-santbrieg.bzh +33 2 96 77 31 91 https://www.tiarvro-santbrieg.bzh/ Ti ar Vro-l’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Ctes-d'Armor Ti ar Vro-l'Ôté 138 Rue du Légué Ville Saint-Brieuc lieuville Ti ar Vro-l'Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Departement Ctes-d'Armor

Fête de la Samain Saint-Brieuc 2022-10-29 was last modified: by Fête de la Samain Saint-Brieuc Saint-Brieuc 29 octobre 2022 138 Rue du Légué Ti ar Vro-l'Ôté Saint-Brieuc Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Ctes-d'Armor