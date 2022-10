Fête de la Samain Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Guingamp

Fête de la Samain Guingamp, 29 octobre 2022, Guingamp. Fête de la Samain

Centre Social Rue Hyacinthe Cheval Guingamp Ctes-d’Armor Rue Hyacinthe Cheval Centre Social

2022-10-29 14:00:00 – 2022-10-29 20:30:00

Rue Hyacinthe Cheval Centre Social

Guingamp

Ctes-d’Armor Guingamp Mouv’ensemble organise cette année la fête de la Samain, qui est une fête Celte. Cette fête aura lieu au Centre Social de Guingamp, et nous comptons accueillir cette année comme les autres années un large public. Nous proposerons des animations diverses et variées, tant pour les enfants que pour les adultes. Nous espérons que tout le monde se divertira, et que la bonne ambiance sera au rendez-vous. assomouvensemble@gmail.com Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Guingamp

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Guingamp Ctes-d'Armor Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Ville Guingamp lieuville Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Guingamp Departement Ctes-d'Armor

Guingamp Guingamp Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Fête de la Samain Guingamp 2022-10-29 was last modified: by Fête de la Samain Guingamp Guingamp 29 octobre 2022 Centre Social Rue Hyacinthe Cheval Guingamp Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Guingamp

Guingamp Ctes-d'Armor