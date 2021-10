Fête de la Samain Chapelle Lamennais, 30 octobre 2021, Saint-Brieuc.

Fête de la Samain

Chapelle Lamennais, le samedi 30 octobre à 14:00

**Murder Party** L’Ankoù a disparu, une calamité ! Cela fait 2 ans que personnes n’est mort de “Mort Véritable” et le monde est surpeuplé. Pour remédier à ce problème, l’OTAN – l’Organisme Terrien Anti Nécrosés – a été créé et envoie 6 équipes des plus grands cerveaux du monde pour enquêter. Autrement dit, vous. **Contes de Kerzu** Venez frissonner le long des chemins creux de Bretagne autour de trois contes mystérieux. La tradition veut que ce douzième mois (Kerzu) soit le mois des contes au coin du feu mais aussi des disparitions inquiétantes et des peurs profondes. Kerzu nous plonge dans la saison noire et les abords des rivières sont hantés par les lavandières de la nuit qui envoûtent les retardataires avant de les livrer à l’Ankou. L’Ankou fera en cette fin de Kerzu, une dernière moisson avant de céder sa place au dernier mort de l’année…

Entrée payante – réservation obligatoire

Murder Party “Qui a tué l’Ankoù ?” et soirée contes de Kerzu

Chapelle Lamennais 2, Rue Des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



