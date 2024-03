Fête de la Sainte-Marguerite Rilhac-Lastours, samedi 20 juillet 2024.

Fête de la Sainte-Marguerite Rilhac-Lastours Haute-Vienne

À l’occasion de sa fête patronale, Lastours vous concocte un week-end festif !

Samedi 20 juillet, à partir de 19h, marché des producteurs vous composez votre menu à travers les produits proposés sur les stands et les organisateurs s’occupent de la cuisson. Tables et bancs sont prévus pour vous permettre de consommer sur place vos achats et passer une soirée conviviale en famillet et/ou entre amis. À la nuit tombée, ne manquez pas le feu d’artifice au dessus de l’église Sainte-Marguerite (vers 22h30).

Dimanche 21 juillet, dès 7h, vide-greniers et présence de nombreux artisans. Buvette et sandwichs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-21

Bourg de Lastours

Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de la Sainte-Marguerite Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus