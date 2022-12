Fête de la Sainte Madeleine Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Fête de la Sainte Madeleine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

2023-07-23

Orne La fête de la Sainte Madeleine est devenue, au fil des ans, une véritable tradition où courses hippiques et animations se succèdent pour se terminer en apothéose par un spectacle pyromélodique, à la tombée de la nuit. • Courses hippiques

À partir de 13h30 – Hippodrome. Organisées par la Société des Courses. Renseignement 06 33 20 10 44 • Spectacle pyromélodique

23h00 – parc du Château. Gratuit. Renseignement Office de Tourisme 02 33 37 85 66 Bagnoles de l’Orne Normandie

