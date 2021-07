Fête de la Sainte Madeleine Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Fête de la Sainte Madeleine 2021-07-18 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-18 23:00:00 23:00:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Bagnoles château

La fête de la Sainte Madeleine est devenue, au fil des ans, une véritable tradition. Elle débute à la première heure dès le samedi 17 juillet par un vide grenier, puis se succèdent courses hippiques et fanfare l’après-midi du dimanche 18 juillet pour se terminer en apothéose par un spectacle pyromélodique dans le parc du château, à la tombée de la nuit.

* 26ème Foire Vide grenier de la Sainte Madeleine (ainsi que le samedi 17 juillet)

De 6h00 à 20h00 – Bagnoles château.

Organisée par Avenir Espoir 2000.

Tarifs : le mètre exposant 3€ (1 jour), 5€ (2 jours), sauf restauration.

Entrée libre et gratuite. Renseignement 06 71 12 77 47 ou 02 33 37 85 66

* Courses hippiques

À partir de 14h00 – Hippodrome.

Organisées par la Société des Courses.

Tarifs : 3 €, gratuit (-18 ans). Renseignement 06 33 20 10 44

* Les Clés de Bagnoles (18ème édition – du dimanche 11 juillet au dimanche 22 août 2021)

Concert : fanfare Garde à vue (fanfare de poche mêlant swing et musiques de films)

À 17h00 – Parc du château.

Trombone, trompette, souba et washboard : Garde à vue est une fanfare de poche rennaise mêlant swing et musiques de films pour vous mettre au garde à vous ! Pierre Dandin (Sax Machine, Sergent Garcia…), Julien Fleury (Ooz Ban…), Gwendal Mainguy (Fatras …) et Arnaud Lecrivain (Red Line Crossers…) : quatre musiciens qui ont déjà roulé leur bosse aux quatre coins du monde dans des formations aux influences riches et variées. En déambulation, une animation qui vous embarque dans une danse mélodique et rythmée où la dérision donne un élan de fraîcheur au public en quête de sourires et de partage en cette période étrange de déconfinement progressif !

Gratuit. Afin d’assurer le bon déroulement des spectacles et la sécurité sanitaire de chacun, nous vous invitons à porter votre masque de protection et à respecter la distanciation physique. Les spectacles des Clés de Bagnoles débutent précisément à 17h00. Aussi, il est recommandé d’arriver à l’heure par respect des artistes et du public déjà présent. Renseignement 02 33 37 85 66 (retrouvez l’ensemble des modalités sur www.bagnolesdelorne.com)

* Spectacle pyromélodique

23h00 – Bagnoles Château.

Gratuit.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par