Fête de la Sainte-Lucie

Fête de la Sainte-Lucie, 13 décembre 2022, . Fête de la Sainte-Lucie



2022-12-13 17:00:00 – 2022-12-13 Les élèves de l’école maternelle et des classes de CP de l’école primaire participent à la fête de la Sainte Lucie. Au programme : chants de Noël en français et en allemand, distribution de lampions et goûter offert par la ville de Niederbronn-les-Bains. Au programme : chants de Noël en français et en allemand, distribution de lampions et goûter. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville