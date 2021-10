Golbey Golbey Golbey, Vosges FETE DE LA SAINTE FLEUR Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Vosges

FETE DE LA SAINTE FLEUR 2021-10-09 13:30:00 13:30:00 – 2021-10-09

Golbey Vosges Golbey 13h45 Départ du Défilé des chars et vélos fleuris, Rue Boulay – Rue de la Moselle, Rue d’Epinal, Place de la Mairie à Golbey

14h30: Inauguration sur le place de l’Hôtel de Ville avec podium et chars décorés.

14h45: Spectacles, animation, danse, chants animés par Anthony Pajot.

15h45: Bénédiction des chars par M. le Curé. Remerciements et distribution de fleurs.

16h30: Départ du Cortège pour Epinal.

17h00 Le défilé du Cortège arrive à Epinal pour rejoindre le Comitéd Miss France. Le 09 Octobre à Epinal:

14h: Election de Miss Epicentre Place Pinau

+33 6 07 81 42 04 Epicentre – Epinal

Lieu Golbey