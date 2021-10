Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Fête de la Sainte-Cécile Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Avec l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire Claude Debussy sous la direction de Jonathan Vinolo. Comme le veut la tradition, les musiciens vents et percussions du Conservatoire Claude Debussy fêteront la Sainte Cécile, Sainte patronne des musiciens. Pour lui rendre hommage, l’orchestre d’harmonie du Conservatoire sera accompagné pour l’occasion d’un ensemble de

professeurs du conservatoire pour ouvrir ce bel après-midi dans un répertoire riche et varié.

