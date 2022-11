Fête de la Sainte-Cécile Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: 35400

Saint-Malo

Fête de la Sainte-Cécile Saint-Malo, 27 novembre 2022, Saint-Malo. Fête de la Sainte-Cécile

6 rue Groult Saint-Georges Intra-Muros Théâtre Chateaubriand Saint-Malo 35400 Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges

2022-11-27 – 2022-11-27

Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges

Saint-Malo

35400 Avec l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire Claude Debussy sous la direction de Jonathan Vinolo. Comme le veut la tradition, les musiciens vents et percussions du Conservatoire Claude Debussy fêteront la Sainte-Cécile, Sainte patronne des musiciens avec un répertoire riche et varié. conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25 Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-11-11 par

Détails Catégories d’évènement: 35400, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Théâtre Chateaubriand Adresse Saint-Malo 35400 Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Ville Saint-Malo lieuville Intra-Muros 6 rue Groult Saint-Georges Saint-Malo Departement 35400

Saint-Malo Théâtre Chateaubriand Saint-Malo 35400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Fête de la Sainte-Cécile Saint-Malo 2022-11-27 was last modified: by Fête de la Sainte-Cécile Saint-Malo Saint-Malo Théâtre Chateaubriand 27 novembre 2022 35400 6 rue Groult Saint-Georges Intra-Muros Théâtre Chateaubriand Saint-Malo 35400 saint-malo

Saint-Malo 35400