Fête de la Sainte Cécile

Fête de la Sainte Cécile, 10 décembre 2022, . Fête de la Sainte Cécile



2022-12-10 – 2022-12-10 Soirée jambon à l’os animée par les jeunes musiciens de l’Association musicale de Plouigneau.

Au programme chants de marin, musique traditionnelle et variété française. +33 9 61 41 21 95 dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville