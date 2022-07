Fête de la Sainte Anne Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Fête de la Sainte Anne Hyères, 31 juillet 2022, Hyères. Fête de la Sainte Anne

Place du village Porquerolles Hyères Var Office de Tourisme Provence Méditerranée Porquerolles Place du village

2022-07-31 – 2022-07-31

Porquerolles Place du village

Hyères

Var Hyères Var Fête de la Sainte Anne :

11h00 : Messe animée par l’Arbanenco vivreaporquerolles@free.fr Porquerolles Place du village Hyères

