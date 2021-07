Hyères Hyères Hyères, Var Fête de la Sainte Anne Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Fête de la Sainte Anne Hyères, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Hyères. Fête de la Sainte Anne 2021-07-25 – 2021-07-25 Porquerolles Place du village

Hyères Var Hyères Fête de la Sainte Anne :

11h15 : Messe provençale, suivie de la procession sur le port, et de la bénédiction des bateaux. vivreaporquerolles@free.fr dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Porquerolles Place du village