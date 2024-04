Fête de la Saint-Yves Espace Dauphine Le Havre, samedi 18 mai 2024.

Fête de la Saint-Yves Espace Dauphine Le Havre Seine-Maritime

Samedi

Les 18 et 19 mai prochains, les Bretons du Havre fêteront la Saint-Yves à vos côtés

C’est une grande fête populaire ouverte à toutes et à tous. Bagadou (en breton : un bagad est un ensemble traditionnel de musique bretonne et quand il y en a plusieurs, on dit des bagadou). Cercles celtiques, claquettes irlandaises, jeux traditionnels, marché artisanal, etc. animeront cette fête tout le week-end !

Savez-vous qu’il y a moins de 100 ans, on parlait breton dans le quartier Saint-François du Havre ? Aujourd’hui, il nous reste une culture originale et un esprit populaire que nous voulons perpétuer.

Samedi 18 mai :

– 14h30 vous retrouverez les musiciens et danseurs du Bagad Penhars Quimper, du Bagad Avel Vor du Havre, du Cercle celtique Danserien ar Vor du Havre, des Bugale An Havr : le groupe « Enfants des Bretons du Havre », l’association de claquettes irlandaises du Souffle Celtic, du cercle celtique « Zav-Breiz » Equeurdreville, le chanteur Julien Neil et son groupe.

– 21h00 à 01h00 Fest noz en plein air et gratuit, animé par le Bagad Avel Vor, le groupe La Mézanj et le groupe Braan.

Dimanche 19 mai :

– 10h30 messe avec cantiques en breton et musique bretonne, suivie d’une procession pour rejoindre l’espace de la fête.

– Toute la journée sera ponctuée par des prestations des bagadou et cercles : Bagad Penhars, Cercle celtique Zav-Breiz Equeurdreville, Bagad Avel Vor du Havre, Cercle celtique Danserien ar Vor du Havre, claquettes irlandaises du Souffle Celtic, le Cercle celtique GWEZ, les Sonneurs de l’Association celtique Meskañ et le « Groupe enfants de l’Association des Bretons du Havre ».

– 16h30 Triomphe des 60 sonneurs accompagnés d’une centaine de danseurs en costumes traditionnels bretons pour un défilé des plus impressionnants !

Il y aura plus d’une quarantaine d’exposants traditionnels et pour les plus gourmands, il y aura des crêpes délicieuses.

Cette fête est gratuite, ouverte à toutes et à tous. Notre association se fixe comme objectif de permettre aux plus petits, mais aussi aux plus grands de passer un très bon moment et de se sentir en vacances en Bretagne… Tout en restant au Havre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Espace Dauphine 33 Quai Casimir Delavigne

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Fête de la Saint-Yves Le Havre a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie