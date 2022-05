Fête de la Saint-Yves Le Havre, 21 mai 2022, Le Havre.

Fête de la Saint-Yves Le Havre

2022-05-21 – 2022-05-22

Le Havre Seine-Maritime

La Saint-Yves organisée par l’association des Bretons du Havre revient à Saint-François le samedi 21 (de 14h30 à 1h) et le dimanche 22 mai (de 14h30 à 18h).

L’association des Bretons du Havre, créée en 1909 renoue avec la Saint-Yves, avec la volonté de transmettre et faire connaître la culture bretonne ainsi que de maintenir la part de breton dans l’identité du Havre.

Petite particularité cette année : elle ne se déroulera non pas dans les rues du quartier Saint-François, mais dans la cour d’école Dauphine.

Découvrez donc divers aspects de l’univers breton, de la musique aux traditions et tenues en passant par la gastronomie grâce à un fest-noz, des spectacles de danse ou même un marché traditionnel avec au moins une quarantaine d’exposants. Terminez la fête avec un dernier défilé le dimanche à 16h30 sur le quai Casimir-Delavigne avec plus de 250 danseurs et musiciens.

Profitez de deux jours musicaux et dansants dans une ambiance conviviale et festive et donc laissez-vous tenter par une bonne galette bretonne avant de vous adonner aux danses traditionnelles.

Entrée gratuite.

