Hérault Venez fêter la Saint Vincent avec les Vignerons de Sérignan.

Profitez de la dégustation de leurs meilleurs vins et de la présence de food-trucks pour vous régaler.

Entrée libre, sans réservation. caveau@vignerons-serignan.com +33 4 67 32 23 26 https://www.vignerons-serignan.com/ Sérignan

