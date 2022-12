Fête de la Saint Vincent Saint-Andiol Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol

Fête de la Saint Vincent Saint-Andiol, 19 janvier 2023, Saint-Andiol Saint-Andiol. Fête de la Saint Vincent Comité des Fêtes de Saint-Andiol Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol

2023-01-19 – 2023-01-22

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol

Saint-Andiol

Bouches-du-Rhône Saint-Andiol JEUDI 20



REPAS DES ANCIENS



VENDREDI 21

21h BODEGA ambiance année 70, 80, 90 sous le chapiteau avec DJ YOHAN



SAMEDI 22

8h DÉJEUNER au parc du Château offert par le COMITÉ DES FÊTES

10h CONCOURS DE BILLARD au bar Le Tempelier

50€ offert par le COMITÉ DES FÊTES

11h ABRIVADO pour les jeunes aux Arènes avec la Manade LESCOT

De nombreux cadeaux seront offerts.

14h CONCOURS DE BOULES à la mêlée – 100€

20h CHOUCROUTE MONSTRE sous le chapiteau. Une ambiance conviviale

& bavaroise vous attend – Animation musicale par l’orchestre SOLARIS.



DIMANCHE 23

12h APÉRITIF CONCERT offert par la MAIRIE

14h CONCOURS DE BOULES à la mêlée

15h BAL animé par l’orchestre SOLARIS dans la salle du Château Fête annuelle qui rassemble les St Andiolais et habitants des alentours dans une ambiance conviviale Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Saint-Andiol

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Andiol Autres Lieu Saint-Andiol Place du Général De Gaulle Adresse Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Ville Saint-Andiol Saint-Andiol lieuville Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Saint-Andiol Departement Bouches-du-Rhône

Saint-Andiol Place du Général De Gaulle Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andiol-saint-andiol/

Fête de la Saint Vincent Saint-Andiol 2023-01-19 was last modified: by Fête de la Saint Vincent Saint-Andiol Saint-Andiol Place du Général De Gaulle 19 janvier 2023 Bouches-du-Rhône Comité des Fêtes de Saint-Andiol Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Saint-Andiol Bouches-du-Rhône Saint-Andiol

Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône