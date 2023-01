Fête de la Saint Vincent : Bodega ambiance années 80, 90. Saint-Andiol Saint-Andiol Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône 21h BODEGA ambiance année 80, 90 sous le chapiteau avec DJ YOHANN S Bodega lors de la Fête de la Saint-Vincent. http://www.saint-andiol.fr/ Saint-Andiol

