FÊTE DE LA SAINT VALENTIN Pontvallain, samedi 17 février 2024.

FÊTE DE LA SAINT VALENTIN Pontvallain Sarthe

Dîner Spectacle de cabaret

Vous souhaitez fêter la Saint-Valentin ? Pas forcément le jeudi 14 février même, jour de semaine, mais plutôt le samedi soir, car le lendemain on peut faire la grasse matinée ? Alors, ne cherchez plus, c’est à Pontvallain (Sarthe) que ça se passe ! Le comité des fêtes organise un dîner spectacle de cabaret samedi 17 février à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Une table en amoureux ou à plusieurs couples entre amis, installez-vous pour applaudir les artistes du Show cabaret, danseuses et chanteuse qui vous emporteront dans un tourbillon glamour et festif autour d’un repas raffiné tout spécialement conçu pour la soirée dans une ambiance rouge passion… Et des surprises vous attendent !

Alors c’est dit, les Valentins et les Valentines 2024 se donnent rendez-vous à Pontvallain pour fêter l’amour et l’amitié !

Réservations sur HelloAsso ou au 06 95 91 12 86 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17 23:30:00

Salle des Fêtes

Pontvallain 72510 Sarthe Pays de la Loire florence.drory@gmail.com

L’événement FÊTE DE LA SAINT VALENTIN Pontvallain a été mis à jour le 2024-02-05 par eSPRIT Pays de la Loire